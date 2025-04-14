Трамп накинувся з критикою на "60 Minutes", якій Зеленський дав інтерв'ю

Президент США Дональд Трамп розкритикував програму "60 Minutes", яка показала два сюжети, присвячені Україні та Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

У своєму дописі Трамп заявив, що телеканал CBS нібито вийшов з-під контролю та "має заплатити велику ціну" за переслідування президента.

"Майже щотижня "60 Minutes" ... згадує ім'я Трамп у принизливій і наклепницькій формі, але ефір цих вихідних перевершив їх усі", - написав очільник Білого дому.

Президент США закликав голову Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи та покарати канал "за їхню незаконну і протиправну поведінку".

Наразі CBS не прокоментував поки слова президента.

Що передувало

Незадовго до публікації Трампа CBS випустив два сюжети, один з яких присвячений Гренландії, а інший - інтерв'ю президента Україна Володимира Зеленського.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що він "на 100%" ненавидить російського диктатора Володимира Путіна. А також про те, що у США спостерігаються проросійські погляди на війну в Україні.

А ось кореспондент Джон Вертхайм, у сюжеті про Гренландію, розповів про те, що деякі люди в цій країні говорять про бажання Трампа взяти владу у свої руки.

Як пише АР, раніше Трамп подав позов на 20 мільярдів доларів проти "60 Minutes" щодо інтерв'ю з кандидатом у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс минулої осені. За словами Трампа, інтерв'ю було змонтовано так, щоб виставити Гарріс у вигідному світлі.

Представники програми це заперечили. Але у ЗМІ все ще спливають заяви про те, що адвокати Трампа і материнська компанія CBS беруть участь у переговорах про врегулювання конфлікту.