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Трамп наградил посмертно Элвиса Пресли медалью Свободы

Новости » Политика    11.11.2018 - 04:08
Фото: Элвис Пресли (twitter.com/aloha355)
Фото: Элвис Пресли (twitter.com/aloha355)

Медаль Свободы является одной из самых высоких наград США для гражданских лиц

Президент США Дональд Трамп принял решение посмертно присвоить Элвису Пресли медаль Свободы, которая является одной из самых главных наград для гражданских в стане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Variety.

В Белом доме сообщили, что в этом году среди обладателей медали Свободы будет и легендарный певец Пресли, который умер в 1977 году. Они подчеркнули, что артист являлся одним из символов культуры США для поклонников со всего мира.

Также Белый дом указал тот факт, что уже будучи популярным певцом, Элвис Пресли 2 года отслужил в армии. Службу он проходил в танковой дивизии на территории Западной Германии, при этом параллельно выпускал новые песни и выступал с концертами.

Сама медаль Свободы присуждается с 1945 года тем, кто внес значительный вклад в развитие США и поддерживание мира на планете.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, Трамп назвал "оскорбительным" предложение Макрона о создании армии ЕС. Президент США предложил Европе вначале "заплатить свою долю в финансировании НАТО".

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