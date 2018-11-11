Трамп нагородив посмертно Елвіса Преслі медаллю Свободи

Фото: Елвіс Преслі (twitter.com/aloha355)

Медаль Свободи є однією з найвищих нагород США для цивільних осіб

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення посмертно присвоїти Елвісу Преслі медаль Свободи, яка є однією з найголовніших нагород для цивільних в таборі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Variety.

У Білому домі повідомили, що в цьому році серед власників медалі Свободи буде й легендарний співак Преслі, який помер в 1977 році. Вони підкреслили, що артист був одним із символів культури США для шанувальників з усього світу.

Також Білий дім вказав на той факт, що вже будучи популярним співаком, Елвіс Преслі 2 роки відслужив в армії. Службу він проходив в танкової дивізії на території Західної Німеччини, при цьому паралельно випускав нові пісні і виступав з концертами.

Сама медаль Свободи присуджується з 1945 року тим, хто вніс значний внесок у розвиток США і підтримку миру на планеті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, Трамп назвав "образливим" пропозиція Макрона про створення армії ЄС. Президент США запропонував Європі спочатку заплатити свою частку у фінансуванні НАТО".