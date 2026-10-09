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Трамп надав вказівки Віткоффу і Кушнеру перед зустріччю з українською делегацією, - ЗМІ

16:43 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер представили президенту США Дональду Трампу проект мирного плану та отримали його директиви напередодні зустрічі з українською делегацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Axios Барака Равіда.

За його словами, консультації відбулися у четвер, 8 жовтня. Віткофф та Кушнер представили Трампу пропозицію США перед початком нового раунду переговорів.

Равід зазначив, що на зустрічі також були присутні міністр фінансів США Скотт Бессент і заступник радника з нацбезпеки Майкл Нідем.

Нагадаємо, NBC News з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США повідомило, що українські переговірники обговорять у США новий всеосяжний план. Він має допомогти вивести з глухого кута процес припинення війни з РФ.

Зазначається, що ключовою темою обговорень стане "нова, єдина пропозиція, що охоплює всі аспекти конфлікту, з метою покласти край війні".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський розповів, що 9 та 10 жовтня у Маямі пройдуть переговори делегацій України та США. За його словами, українська сторона закликатиме посилити тиск на Росію.

Джерело РБК-Україна повідомило, що до складу делегації увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова СЗР Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампДжаред КушнерСтів Віткофф