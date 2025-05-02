У Держдепі підтвердили готовність Трампа запровадити нові санкції проти РФ

У Держдепартаменті підтвердили готовність США до більш жорстких санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепартаменту Теммі Брюс.
Під час прес-брифінгу у Вашингтоні Брюс нагадала, що США не скасовують жодних вже чинних санкцій з Росії та нагадала, що Трамп уже висловлював готовність запровадити вторинні санкції у разі відмови Кремля домовлятися про мир.
"Звісно, ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент хоче, щоб усі наші дії як держави були дипломатичними - він чітко дотримується цього підходу. Водночас він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги", - сказала речник.
Брюс також додала, що держсекретар США Марко Рубіо заявив про готовність Вашингтона стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ.
"Суть змін полягає в тому, що ми як і раніше залишаємося залученими (у переговорний процес. - ред.) і будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно "літати по світу", щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін (України та РФ. - ред.), і настав час, щоб саме вони презентували і розробили конкретні ідеї щодо того, як завершити цей конфлікт. Це буде їхнє рішення", - підсумувала Брюс.
Днями держсекретар США Марко Рубіо не виключив виходу Вашингтону з мирного процесу в разі відсутності шансів на швидку мирну угоду між Україною та РФ.
Президент Трамп підтвердив таку ймовірність.
Раніше до Конгресу внесли законопроект про суттєве посилення санкцій проти Росії за агресивну війну проти України.
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