У Держдепі підтвердили готовність Трампа запровадити нові санкції проти РФ

Під час прес-брифінгу у Вашингтоні Брюс нагадала, що США не скасовують жодних вже чинних санкцій з Росії та нагадала, що Трамп уже висловлював готовність запровадити вторинні санкції у разі відмови Кремля домовлятися про мир.

"Звісно, ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент хоче, щоб усі наші дії як держави були дипломатичними - він чітко дотримується цього підходу. Водночас він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги", - сказала речник.

Брюс також додала, що держсекретар США Марко Рубіо заявив про готовність Вашингтона стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ.

"Суть змін полягає в тому, що ми як і раніше залишаємося залученими (у переговорний процес. - ред.) і будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно "літати по світу", щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін (України та РФ. - ред.), і настав час, щоб саме вони презентували і розробили конкретні ідеї щодо того, як завершити цей конфлікт. Це буде їхнє рішення", - підсумувала Брюс.