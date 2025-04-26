Трамп-молодший закликав Східну Європу вибрати для бізнесу США, а не Китай
Дональд Трамп-молодший заявив на бізнес-форумі в Будапешті, що Угорщині та регіону слід обрати США, а не Китай як свого економічного партнера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними новинного сайту Portfolio, Трамп-молодший провів в Угорщині виїзну презентацію під назвою "Бачення бізнесу Трампа до 2025 року". На ній він заявив, що Китай становить для регіону більшу загрозу, ніж Росія. До речі, цей же діловий портал і допоміг організувати закриту зустріч Трампа-молодшого з угорськими підприємцями вчора ввечері.
Старший син Трампа привітав націоналістичне бачення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і підкреслив тісні зв'язки між лідерами двох країн.
Водночас, як пише ЗМІ, заклик Трампа-молодшого уникати Китаю, ймовірно, викличе дискомфорт в Угорщині та інших країнах східної Європи, які відкрили свою економіку для інвестицій із КНР.
Зокрема, Орбан залучив мільярди доларів інвестицій з Китаю, зокрема в сектор акумуляторів і електромобілів, а компанія BYD, будує завод на півдні Угорщини. Крім того, угорська держава разом із сербською будують вантажну лінію Будапешт-Белград, яка є частиною глобальної інфраструктурної ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях".
ЗМІ додали, що сьогодні Трамп-молодший відвідає сербську столицю, у неділю вирушить до Болгарії, а в понеділок до Румунії, де проведе аналогічні заходи в рамках презентації ділових можливостей.
Нагадаємо, кілька тижнів тому глава КНР Сі Цзіньпін закликав Євросоюз об'єднати зусилля проти Трампа в тарифній війні. Він заявляв, що мита, які були оголошені (нині припинені на 90 днів, за винятком тарифів проти Китаю), шкодять економіці.
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