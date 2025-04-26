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Трамп-младший призвал Восточную Европу выбрать для бизнеса США, а не Китай

Суббота 26 апреля 2025 16:35
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Трамп-младший призвал Восточную Европу выбрать для бизнеса США, а не Китай Фото: Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп-младший и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Дональд Трамп-младший заявил на бизнес-форуме в Будапеште, что Венгрии и региону следует выбрать США, а не Китай в качестве своего экономического партнера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным новостного сайта Portfolio, Трамп-младший провел в Венгрии выездную презентацию под названием "Видение бизнеса Трампа до 2025 года". На ней он заявил, что Китай представляет для региона большую угрозу, чем Россия. К слову, этот же деловой портал и помог организовать закрытую встречу Трампа-младшего с венгерскими предпринимателями вчера вечером.

Старший сын Трампа приветствовал националистическое видение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и подчеркнул тесные связи между лидерами двух стран.

При этом, как пишет СМИ, призыв Трампа-младшего избегать Китая, вероятно, вызовет дискомфорт в Венгрии и других странах восточной Европы, которые открыли свою экономику для инвестиций из КНР.

В частности, Орбан привлек миллиарды долларов инвестиций из Китая, в том числе в сектор аккумуляторов и электромобилей, а компания BYD, строит завод на юге Венгрии. Кроме того, венгерское государства вместе с сербским строят грузовую линию Будапешт-Белград, которая является частью глобальной инфраструктурной инициативы Китая "Один пояс, один путь".

СМИ добавили, что сегодня Трамп-младший посетит сербскую столицу, в воскресенье отправится в Болгарию, а в понедельник в Румынию, где проведет аналогичные мероприятия в рамках презентации деловых возможностей.

Напомним, пару недель назад глава КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз объединить усилия в против Трампа в тарифной войне. Он заявлял, что пошлины, которые были объявлены (ныне приостановлены на 90 дней, за исключением тарифов против Китая), вредят экономике.

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