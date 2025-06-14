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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп: миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що миру бути не може, якщо Іран має ядерну зброю. У такому разі - це не мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Глава Білого дому наголосив, що зупинка іранської ядерної програми є необхідним досягненням для миру.

"Для тих людей, які кажуть, що хочуть миру - у вас не може бути миру, якщо в Ірану є ядерна зброя. Так що всі ті чудові люди, які не хочуть нічого робити з Іраном, що має ядерну зброю - це не мир", - сказав він в інтерв'ю The Atlantic.

За словами Трампа, запобігання появі ядерної зброї в Ірану є життєво важливим інтересом США.

"Іран не може мати ядерну бомбу, все дуже просто. Незалежно від того, Ізраїль це чи не Ізраїль - в Ірану не може бути ядерної бомби", - каже Трамп.

Також він стверджує, що Іран "все ще хоче укласти угоду" за своєю ядерною програмою, незважаючи на ізраїльські атаки.

Крім того, він висловив оптимізм з приводу того, що війна з ХАМАС у Газі наближається до кінця.

"Газа вже готова здатися - або майже готова. Ми повернули багатьох заручників", - резюмував він.

Операція Ізраїлю і ядерна бомба в Ірану

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 13 червня, ВПС Ізраїлю завдали ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану.

Крім того, сьогодні ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що в рамках цієї атаки було ліквідовано понад 20 іранських топ-командирів.

Також ми писали, що сьогодні згідно із заявою прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, Іран планував створити ядерну зброю і передати її "своїм терористичним" проксі-силам.

Він підкреслив, що це - ядерний тероризм у кубі, а також загроза для всього світу.

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ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльІранДональд Трамп