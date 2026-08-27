Трамп: мене не турбує загроза нападу Росії на країни НАТО

Трамп не розділяє побоювання НАТО

Президент заявив, що його не турбує напад Росії на країни НАТО. Це було його відповіддю на хвилювання союзників на тлі таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Лідери Європи публічно попередили, що Москва може перевірити рішучість НАТО. У тому числі і зобов'язання США щодо статті 5 - пункту Альянсу про колективну оборону. Росія зробить це шляхом обмеженого нападу або інших військових провокацій.

Тож у НАТО гадали, що Реткліфф їздив до країни-агресорки, щоб застерегти від подібних кроків Росію.

Проте Трамп заперечив ці меседжі, заявивши, що директор ЦРУ не робив жодного такого попередження.

"Я зовсім не стурбований... Немає жодної проблеми", - сказав Трамп, коли його запитали про можливу російську провокацію проти країн НАТО.

Трамп про Путіна

Пізніше Трамп під час виступу у Білому домі вкотре заявив, що ніякої агресії проти Альянсу Росія не планує

"Путін не збирається нападати на країни НАТО", - запевнив він.