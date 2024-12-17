Суд відхилив прохання скасувати вердикт у справі Трампа про хабар

Як пише видання, суддя Хуан Мерчан відкинув аргумент адвокатів Трампа, які наполягали, що справа проти Трампа потрапляє під президентський імунітет, і це нібито звільняє його від відповідальності.

Водночас обвинувачення заявило, що справа стосується особистої поведінки Трампа, а не його офіційних дій як президента. Саме тому Трамп не має імунітету.

"Зрештою, суд вирішив, що якщо і сталася помилка подання оспорюваних доказів, то це не було шкідливо на тлі неспростовних доказів вини", сказано у рішенні суду.

Також варто зауважити, що суд не призначив нової дати винесення вироку Трампу. Ймовірно, команда Трампа спробує оскаржити це рішення й анулювати вердикт суду присяжних, бо заперечує свою провину.

Що передувало

Дональд Трамп, 45-й президент США, опинився в центрі скандалу через виплату 130 000 доларів порноакторці Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року. Ця сума була виплачена за мовчання щодо їхньої ймовірної інтимної зустрічі у 2006 році. Виплату здійснив особистий адвокат Трампа, Майкл Коен, який пізніше визнав свою провину у порушенні правил фінансування виборчих кампаній, заявивши, що діяв за вказівкою Трампа.

У квітні 2023 року Трампу було пред'явлено кримінальні звинувачення у зв'язку з цією виплатою. Це зробило його першим колишнім президентом США, якому висунули кримінальні обвинувачення. Однак Трамп заперечує будь-які правопорушення, стверджуючи, що виплата була законною і не пов'язана з його передвиборчою кампанією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокурори Нью-Йорка готові відкласти винесення вироку Дональду Трампу у справі про хабар за мовчання порноактриси. Навіть за умови, що доведеться чекати 2029 рік, коли закінчиться другий президентський термін Трампа.