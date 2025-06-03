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Трамп має твердий намір завершити війну РФ проти України, - Дуда

Вівторок 03 червня 2025 22:41
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Трамп має твердий намір завершити війну РФ проти України, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лише президент США Дональд Трамп може завершити війну Росії проти України. І він має твердий намір це зробити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час інтерв'ю LRT.

"Я завжди говорив, що, на мою особисту думку, тільки президент США може закінчити цю війну. Європа намагалася - найбільші держави переконували Путіна повернутися до міжнародного права, але безуспішно. Він фактично висміяв європейців, "нормандський формат" і мінські угоди. Історія з моменту нападу Росії 2014 року, ці дев'ять років, показала, що Європа не здатна впоратися з цим", - сказав Дуда.

Він зазначив, що США - найбільша економічна, військова, ядерна держава.

"І, як сказав раніше Дональд Трамп у відповідь на різні погрози Володимира Путіна, у них обох є ядерна кнопка, і тільки Дональд Трамп може бути впевнений, що його кнопка працює", - додав польський президент.

Дуда наголосив, що Трамп має твердий намір покласти край війні. в Україні.

"Після дуже тихих дипломатичних зусиль, коли він м'яко, як дехто його звинувачує, намагався переконати Росію і Путіна досягти якоїсь мирної угоди з Україною, ми маємо сподіватися, що Трамп використовуватиме інші засоби. Я думаю, перш за все, про різні заходи економічного тиску, щоб змусити Росію припинити цей напад на Україну. Поки що це не вдалося, і цинізм Путіна залишається очевидним", - додав він.

Санкції США проти Росії

Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що США та Європа рішуче посилять санкції проти Росії, якщо російський диктатор Путін не розпочне мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії, якщо переговори з Україною не увінчаються успіхом. Він вважає, що ці санкції матимуть руйнівний вплив на Росію.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США поки що не запроваджують санкції, оскільки в такому разі Росія може відмовитися від мирних переговорів.

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