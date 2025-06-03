Трамп має твердий намір завершити війну РФ проти України, - Дуда

"Я завжди говорив, що, на мою особисту думку, тільки президент США може закінчити цю війну. Європа намагалася - найбільші держави переконували Путіна повернутися до міжнародного права, але безуспішно. Він фактично висміяв європейців, "нормандський формат" і мінські угоди. Історія з моменту нападу Росії 2014 року, ці дев'ять років, показала, що Європа не здатна впоратися з цим", - сказав Дуда.

Він зазначив, що США - найбільша економічна, військова, ядерна держава.

"І, як сказав раніше Дональд Трамп у відповідь на різні погрози Володимира Путіна, у них обох є ядерна кнопка, і тільки Дональд Трамп може бути впевнений, що його кнопка працює", - додав польський президент.

Дуда наголосив, що Трамп має твердий намір покласти край війні. в Україні.

"Після дуже тихих дипломатичних зусиль, коли він м'яко, як дехто його звинувачує, намагався переконати Росію і Путіна досягти якоїсь мирної угоди з Україною, ми маємо сподіватися, що Трамп використовуватиме інші засоби. Я думаю, перш за все, про різні заходи економічного тиску, щоб змусити Росію припинити цей напад на Україну. Поки що це не вдалося, і цинізм Путіна залишається очевидним", - додав він.