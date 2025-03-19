Трамп намерен отказаться от командования США силами НАТО в Европе, - NBC News

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказаться от командования НАТО в Европе. На протяжении почти 75 лет США назначали на должность командующего своего четырехзвездного генерала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Пентагон проводит значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США. И один из рассматриваемых планов, как заявили два представителя министерства обороны, будет включать отказ США от роли главнокомандующего силами НАТО в Европе - известного на военном языке как SACEUR.

Сроки пока не определены. Генерал армии Кристофер Каволи, нынешний SACEUR, заканчивает свой трехлетний срок на посту этим летом.

Генерал, который сейчас занимает эту должность, а также является главой Европейского командования США, был главным командующим, курирующим поддержку Украины в ее войне против России. Неясно, сколько времени может занять такая реорганизация. Конгресс также может вмешаться, если его члены выступят против любого аспекта инициативы.

Отказ от SACEUR станет, по крайней мере, серьезным символическим изменением баланса сил в НАТО - альянсе, который определял безопасность и мир в Европе со времен Второй мировой войны.

"Отказ Соединенных Штатов от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО будет воспринят в Европе как важный сигнал выхода из альянса", - написал в электронном письме отставной адмирал Джеймс Ставридис, занимавший пост главнокомандующего силами НАТО в Европе и возглавлявший Европейское командование с 2009 по 2013 год.

Предлагаемая реструктуризация происходит на фоне сокращения администрацией Трампа расходов и персонала в федеральном правительстве. А президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет ясно дали понять, что новая администрация хочет, чтобы европейские партнеры взяли на себя больше ответственности за оборону Европы. Если США действительно откажутся от SACEUR, другим странам НАТО, вероятно, придется выбирать между собой, какая страна выдвинет командующего.

Трамп неоднократно критиковал членов НАТО за невыполнение цели, установленной альянсом в отношении процента ВВП, который каждая страна должна тратить на оборону. Он также рассматривает возможность серьезного изменения политики, при котором США могут не защищать другого члена НАТО, если на него нападут - основной принцип альянса - если страна не достигнет порога расходов на оборону.

План реорганизации

По словам двух чиновников министерства обороны, в рамках обсуждаемого плана могут быть объединены пять из 11 боевых командований вооруженных сил.

Рассматриваемый план масштабной реструктуризации может также включать два потенциальных изменения: объединение Европейского командования США и Африканского командования США в одно командование, базирующееся в Штутгарте, Германия, а также закрытие штаб-квартиры Южного командования США во Флориде с целью объединения ее с Северным командованием США.

Объединение командований позволит военным сэкономить деньги за счет сокращения персонала с дублирующими обязанностями, по словам чиновников, знакомых с планированием. Если все рассматриваемые изменения будут реализованы, то в первый год можно сэкономить до 270 млн долларов. Эта экономия составит примерно 0,03% от годового бюджета Министерства обороны в размере 850 млрд долларов.