Трамп лично поручал партнерам своего адвоката надавить на власти Украины

Президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года проводил личную встречу с партнерами своего адвоката Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Об этом телекомпания CNN.

Сообщается, что на этой встрече Трамп поручил Парнасу и Фруману, имеющим американское гражданство, оказать давление на власти Украины с целью начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Два источника рассказали CNN о том, что встреча между Трампом, Парнасом, Фруманом и Джулиани состоялась в декабре 2018 года на вечеринке по случаю Хануки в Белом доме.

В качестве одного из доказательств того, что такая встреча действительно имела место, телекомпания приводит фотографию со страницы Парнаса в одной из социальных сетей. На снимке изображены стоящие рядом и улыбающиеся предполагаемые участники якобы состоявшейся позже "закрытой встречи", а также вице-президент США Майкл Пенс.

Позже Парнас говорил своим доверенным лицам о том, что на встрече Трамп поручил ему и Фруману "секретную миссию", которая заключалась в том, чтобы они оказали давление на украинские власти. По своей задумке, Трамп через Джулиани должен был передавать указания, а двое его партнеров должны были их исполнять.

По данным CNN, Парнас в совершенстве владеет русским языком, в то время как Фруман был ценен в первую очередь количеством бизнес-связей на Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп как минимум 10 раз встречался с партнерами своего адвоката Руди Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, знакомство с которыми отрицал.