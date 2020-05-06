Трамп о карантине в США: мы должны запустить нашу страну уже скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает новых жертв среди американцев от коронавируса после того, как американские штаты постепенно начнут ослаблять карантинные ограничения. Об этом он заявил во вторник во время визита в штат Аризона, сообщает The Hill.

Трамп отметил, что "возможно" будут даже случаи новых смертей, когда штаты начнут на своем уровне ослаблять карантинные ограничения, и экономика страны заработает.

"Будут ли пострадавшие? - Да. Будут ли среди них те, кто очень сильно пострадает? - Да. Но мы должны запустить нашу страну, и мы должны запустить ее уже скоро", - заявил Трамп.

Напомним, РБК-Украина писало, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз к концу 2020 года.

Отметим, за последние сутки в мире более 80 тыс. человек заразились коронавирусом. Больше всего зараженных 5 мая зафиксировали в США - 24 045 человек. На втором месте - Российская Федерация с 10 102 зараженными. В "лидерах" также оказалась Бразилия, где за сутки заразились 6 449 человек.

Ранее сообщалось, что в США количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 превысило 70 тысяч.