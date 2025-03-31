Трамп і Стармер обговорили Україну: погодилися продовжувати тиск на Путіна

Згідно з опублікованою інформацією, сторони обговорили продуктивні переговори між своїми командами щодо угоди про економічне процвітання Великої Британії та США. Також вони домовилися продовжувати їх у тому ж темпі цього тижня.

Крім цього, Стармер і Трамп говорили про Україну. Зокрема, прем'єр розповів президенту про продуктивні дискусії на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі, який відбувся 27 березня.

Також сторони згодні з тим, що потрібно продовжувати тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

"Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна", - йдеться на сайті британського уряду.

Відомо, що Трамп і Стармер домовилися залишатися на зв'язку найближчими днями.