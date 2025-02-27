Трамп і Путін упевнені, що України не повинно бути за столом переговорів, - експрем'єр Швеції
Голова Білого дому Дональд Трамп й диктатор Російської Федерації (РФ) Володимир Путін вважають, що України не повинно бути за столом переговорів.
Про це йдеться в колонці колишнього прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта для РБК-Україна.
Як пише Більдт, Росія та Штати можливо мають намір підготувати "мирну" угоду й потім змусити Україну прийняти її умови. Путін, своєю чергою, буде дуже амбітним у вимогах, оскільки усвідомлює, що отримав супершанс, а Трамп - просто домагатиметься припинення вогню та відкладе політичні переговори на потім.
Путін може загратись
"Однак Путін захоче більшого. Він не тільки наполягатиме на початкових вимогах, а й попросить скасувати західні санкції. Для Путіна ризик у тому, що він може загратися, зажадавши більше, ніж навіть Трамп вважатиме прийнятним", - пише колишній прем'єр-міністр.
Він додав, що навіть, якщо Путін встоїть перед спокусами, зовсім не факт, що Вашингтону вдасться змусити Україну погодитись на умови договору.
Переговори між США та Росією
Перші переговори між США та Росією відбулись 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Вони тривали близько 4,5 годин й це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабної війни.
За підсумками в Штатах заявили, що для припинення війни необхідно, щоб "всі сторони пішли на поступки". Зокрема сторони тоді домовились відновити чисельність персоналу своїх посольств.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи діалог між Штатами й Росією, заявив, що Вашингтон таким чином допоміг Путіну вийти з міжнародної ізоляції.
Сьогодні ж, 27 лютого, відбудеться друга зустріч Штатів й Росії. Детальніше про неї - у матеріалі РБК-Україна.
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