Трамп і Путін упевнені, що України не повинно бути за столом переговорів, - експрем'єр Швеції

Голова Білого дому Дональд Трамп й диктатор Російської Федерації (РФ) Володимир Путін вважають, що України не повинно бути за столом переговорів.

Про це йдеться в колонці колишнього прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта для РБК-Україна .

Як пише Більдт, Росія та Штати можливо мають намір підготувати "мирну" угоду й потім змусити Україну прийняти її умови. Путін, своєю чергою, буде дуже амбітним у вимогах, оскільки усвідомлює, що отримав супершанс, а Трамп - просто домагатиметься припинення вогню та відкладе політичні переговори на потім.

Путін може загратись

"Однак Путін захоче більшого. Він не тільки наполягатиме на початкових вимогах, а й попросить скасувати західні санкції. Для Путіна ризик у тому, що він може загратися, зажадавши більше, ніж навіть Трамп вважатиме прийнятним", - пише колишній прем'єр-міністр.

Він додав, що навіть, якщо Путін встоїть перед спокусами, зовсім не факт, що Вашингтону вдасться змусити Україну погодитись на умови договору.