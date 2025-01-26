Трамп хоче застосувати надзвичайні повноваження щодо ШІ

Президент США Дональд Трамп заявив 25 січня, що застосує надзвичайні повноваження для забезпечення роботи штучного інтелекту (ШІ). Він сказав журналістам, що Сполучені Штати будуть лідерами в цій галузі.

"Їм потрібна величезна енергія, їм потрібна електроенергія на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив раніше. І ми зможемо це забезпечити. Ми будемо використовувати аварійне живлення, щоб давати цю електрику", - сказав він.

Водночас Трамп не назвав точних термінів дії надзвичайних повноважень.

CNN зазначає, що це вже вдруге за тиждень, коли президент США згадує про такий план. Перший раз було під час віртуального виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, 23 січня, де Трамп сказав, що електростанції повинні мати власні потужності.

"Ми зробимо так, що заводи матимуть власні електрогенерувальні потужності, прикріплені прямо до їхнього заводу. Їм не доведеться турбуватися про комунальні послуги", - заявив президент США.