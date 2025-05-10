Трамп хочет ускорить строительство АЭС в США: Bloomberg узнало, зачем

Команда Трампа разрабатывает указы, чтобы ускорить одобрение и строительство атомных электростанций по всей территории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам сотрудника из администрации и других источников, работа над проектом еще не завершена. Также глава Белого дома еще не подписал решение.

Ранее президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно подчеркивала важность обильного и недорогого электричества для энергоемкой индустрии искусственного интеллектач чтобы помочь США выиграть глобальную гонку да доминирование в зарождающейся технологии.

"Мы должны победить в гонке за искусственный интеллект и возглавить ее, а это потребует гораздо большее энергии", - сказал в апреле министр энергетики США Крис Райт на заседании Кабмина с Трампом.

Президент уже официально заявил, что США находятся в тисках чрезвычайной энергетической ситуации, сославшись на императивы национальной и экономической безопасности и попытавшись ускорить строительство электростанций, трубопроводов и линий электропередачи по всей стране.

По словам источников, обсуждаемые проекты указов поставят цели по быстрому строительству АЭС по всей стране и возрождению доминирования США в отрасли.

Как минимум, одна из потенциальных мер предусматривает внесение изменений в Комиссию по ядерному регулированию, что может ускорить рассмотрение проектов АЭС, в том числе новые малые модульные реакторы, которые обещают более быстрое развертывание.

Один из источников сказал, что инициатива также может задействовать мощь Пентагона, размещая новые станции на военных объектах или снабжая их электроэнергией.