Трамп готується захопити владу навіть у разі поразки на виборах, - Politico

Як зазначає видання, Трамп уже зробив цю спробу. Але 2024 рік – це не 2020 рік. На цей раз шлях Трампа до досягнення мети ще екстремальніший.

"Загроза зберігається", - заявив Тім Хіфі, який очолював розслідування спроб Трампа оскаржити результати виборів у спеціальному комітеті Палати представників 6 січня.

По-перше, Трамп не має деяких інструментів, якими він погрожував скористатися чотири роки тому, щоб скасувати передачу влади. Сьогодні військові та Міністерство юстиції підзвітні Джо Байдену.

Трампу також потрібні союзники, щоб перемогти на виборах, що дозволить їм скасувати поразку: скасування перемоги Камали Гарріс вимагатиме величезної допомоги від республіканських впливових осіб у державних палатах та Конгресі, деякі з яких відкинули його чотири роки тому.

Перша спроба Трампа використати занедбаний механізм американської демократії також спонукала реальні дії демократів Конгресу. Зміни в законі про підрахунок голосів виборців після спроби Трампа 2020 року були спрямовані на те, щоб пов'язати лічильників голосів, посадових осіб виборів і навіть Конгрес із результатами, завіреними урядами штатів, що теоретично ускладнює завдання фальсифікації виборів.

Але Трамп йде на вибори 2024 року, будучи поінформованим про свою нездатність скасувати результати чотирма роками раніше. І його стимул отримати повноваження і захист Білого дому, ймовірно, сильніший, ніж будь-коли: якщо він програє, Трамп зіткнеться з лавиною кримінальних розглядів, які можуть тривати все його життя. Якщо він переможе, вони швидше за все зникнуть.

"Ніхто точно не знає, як саме Трамп нападе на виборчу систему у 2024 році, - сказав член виборчого комітету 6 січня представник Джеймі Раскін (демократ від Меріленда). - Що він зробить цього разу?"

План захоплення влади

На думку законодавців, слідчих Конгресу, партійних діячів, посадових осіб виборчих комісій та експертів з конституційного права, відповідь виглядає приблизно так:

- Він посилить недовіру до результатів виборів, роблячи необґрунтовані чи перебільшені заяви про широкомасштабне шахрайство на виборах та порушуючи малоймовірні судові позови, які оскаржують достатню кількість бюлетенів, щоб переламати результати виборів у ключових штатах.

- Він спиратиметься на дружніх йому чиновників округу і штату, щоб ті перешкодили затвердженню результатів виборів - марне заняття, яке, проте, підштовхне кампанію щодо тиску на обраних республіканських законодавців у палатах представників штатів та Конгресі.

- Він закликає союзників у законодавчих органах штатів, що коливаються, контрольованих Республіканською партією, призначити "альтернативних" виборщиків президента.

- Він розраховуватиме на те, що конгресмени-республіканці підтримають цих альтернативних виборців - або принаймні відхилять виборців-демократів - коли вони зберуться для підтвердження результатів.

- Він спробує домогтися того, щоб Гарріс позбавили 270 голосів у Колегії вибірників, що перенесе вибори до Палати представників, де республіканці, швидше за все, мають достатньо голосів, щоб обрати Трампа наступним президентом.

Деякі з необхідних інгредієнтів для цієї незвичайної кампанії вже є. Трамп уже розпочав чітку місію з розпалювання якнайбільшої невизначеності щодо результатів виборів.

Він стверджує, що єдиний спосіб програти Гарріс - це якщо демократи шахраюють, незважаючи на відсутність доказів того, що в 2020 році або в 2024 році мали місце якісь суттєві шахрайства. Слухняні союзники підхопили ці повідомлення.

І багато чиновників, які стояли на шляху Трампа чотири роки тому, були відсторонені або пішли у відставку, поступившись владою більш слухняним наступникам, які підтримують Трампа. Тим часом погрози на адресу посадових осіб виборчих комісій і зростання побоювання цивільних заворушень посилилися - можливо, на виборчих дільницях, у приміщеннях для підрахунку голосів і на церемоніях колегії виборців - що, як побоюються противники Трампа, може посилити будь-яку кампанію з підриву виборів.

Можливо, Трамп та його союзники не докладатимуть послідовних зусиль, щоб скасувати свою поразку на виборах. Переконлива перемога Гарріс ускладнить Трампу залучення республіканців на свій бік.

Але загалом спостерігачі за виборами, обрані лідери та деякі з союзників Трампа сходяться в одній робочій передумові: у ніч виборів, незалежно від того, що покажуть результати, скільки голосів залишиться непідрахованими та скільки радників скажуть йому протилежне, Дональд Трамп оголосить себе переможцем.

І звідти він міг би розпочати ризикований, але правдоподібний план з метою скасування законних результатів виборів і зайняти Білий дім.