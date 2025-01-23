Трамп готується відправити 10 тисяч військових на кордон із Мексикою - WP

На допомогу прикордонникам на кордоні з Мексикою президент США Дональд Трамп готовий відправити 10 тисяч військовослужбовців. У наказі йдеться про блокування в'їзду мігрантів на тій підставі, що вони проїжджали через країни, де поширені інфекційні захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wasington Post .

Міністерство оборони США відправить щонайменше 1 500 додаткових військовослужбовців сухопутних військ на південний кордон, що може бути першою з кількох хвиль, заявив в.о. міністра оборони Роберт Салезес. Вони посилять близько 2 500 військовослужбовців, які вже там перебувають. Інші військовослужбовці пілотуватимуть військові літаки, щоб допомогти Міністерству національної безпеки депортувати мігрантів, які вже перебувають під вартою.

Американські агенти були проінструктовані використовувати повноваження для закриття кордону в надзвичайних ситуаціях. Єдиними двома посадовими особами Прикордонного патруля, які можуть санкціонувати в'їзд до США шукачів притулку з гуманітарними вимогами, є керівник прикордонного патруля Майк Бенкс і його заступник.

WP нагадує, що під час пандемії коронавірусу адміністрація Трампа використовувала закон про надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я, щоб закрити доступ до кордонів США. Цього разу чиновники не назвали конкретну хворобу, натомість вони послалися на аргумент, що мігранти можуть бути носіями будь-якої інфекційної хвороби.

Окремим розпорядженням Трамп оголосив надзвичайний стан на південному кордоні та доручив Пентагону підтримати Прикордонно-митну службу США, відправивши туди війська, безпілотні літальні апарати й інші ресурси та одночасно відновивши будівництво прикордонної стіни.

Очікується, що ці накази призведуть до значного збільшення кількості затриманих, які перебуватимуть під вартою Прикордонно-митної служби протягом найближчих тижнів.