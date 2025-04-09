Трамп готує великі мита на імпорт ліків та пояснив їхню цінність

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

По словам Трампа, анонсоване мито буде стимулювати фармацевтичні компанії переміщувати виробництво до Сполучених Штатів.

"Ми збираємося дуже скоро оголосити про великі тарифи на фармацевтичні препарати. Як тільки ми це зробимо, вони (компанії. - ред.) це почують, вони покинуть Китай, вони покинуть інші місця, тому що їм доведеться - більшість їхньої продукції продається тут, і вони відкриватимуть свої заводи по всій нашій країні. Перевага, яку ми маємо над усіма, полягає в тому, що ми - великий ринок", - заявив Трамп.

Причина введення тарифів

Президент давно нарікає на нестачу в США власного виробництва ліків і неодноразово обіцяв тарифи для збільшення потужностей у країні.

Його адміністрація дала зрозуміти, що скористається так званими "повноваженнями", передбаченими розділом 232, щоб запровадити мита, хоча й не розпочала необхідне для цього розслідування.

"Ми оголосимо про фармацевтичні препарати в якийсь момент у недалекому майбутньому. Ми більше не виробляємо фармацевтичні препарати, і якщо у нас виникнуть проблеми, такі як війни або щось інше, нам знадобиться сталь, нам знадобляться фармацевтичні препарати", - заявив Трамп 24 березня.

Президент раніше запровадив 25% галузеві мита на сталь, алюміній та автомобілі, а також розпочав процес запровадження тарифів на мідь.

Окрім фармацевтичних препаратів, його адміністрація окремо пообіцяла запровадити додаткові галузеві мита, зокрема на пиломатеріали та напівпровідникові чіпи, хоча терміни і деталі поки що незрозумілі.

Оголошені Трампом минулого тижня масштабні "взаємні" тарифи, які витіснили з американських ринків трильйони доларів, звільнили від сплати мита сектори, які вже мають або можуть незабаром мати власні мита.