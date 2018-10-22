ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Трамп и Эрдоган обсудили дело журналиста Хашкаджи

Новости » Политика    22.10.2018 - 05:03
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Собеседники согласились, что необходимо внести ясность в инцидент с журналистом

Президент Турции Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили дело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Так, в ночь на субботу было распространено сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашкаджи  мертв, к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства.

Как отмечается, президенты США и Турции согласились, что необходимо внести ясность в инцидент с журналистом.

Саудовский журналист Хашкаджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Напомним, ранее сообщалось, что международная неправительственная организация Amnesty International потребовала от властей Саудовской Аравии "немедленно предъявить" тело убитого журналиста Джамаля Хашкаджи для проведения вскрытия.

Трамп заявил, что верит в версию случайного убийства Хашкаджи В Саудовской Аравии заявили, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикижурналистыДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганУбийство Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь