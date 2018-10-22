Трамп и Эрдоган обсудили дело журналиста Хашкаджи

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Собеседники согласились, что необходимо внести ясность в инцидент с журналистом

Президент Турции Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили дело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Так, в ночь на субботу было распространено сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства.

Как отмечается, президенты США и Турции согласились, что необходимо внести ясность в инцидент с журналистом.

Саудовский журналист Хашкаджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Напомним, ранее сообщалось, что международная неправительственная организация Amnesty International потребовала от властей Саудовской Аравии "немедленно предъявить" тело убитого журналиста Джамаля Хашкаджи для проведения вскрытия.