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Трамп і Ердоган обговорили справу журналіста Хашкаджи

Новини » Політика    22.10.2018 - 05:03
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Співрозмовники погодилися, що необхідно внести ясність в інцидент з журналістом

Президент Туреччини Тайіп Ердоган і президент США Дональд Трамп обговорили справу саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал NTV.

Так, в ніч на суботу було поширено повідомлення генпрокурора країни про те, що, за попередніми даними, Хашкаджи мертвий, до його загибелі призвела незапланована сварка з співробітниками консульства.

Як наголошується, президенти США і Туреччини погодилися, що необхідно внести ясність в інцидент з журналістом.

Саудівський журналіст Хашкаджи працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року проживав в США. Він піддавав критиці дії саудівської влади після призначення наслідним принцем Мухаммеда бен Салмана.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародна неурядова організація Amnesty International вимагала від влади Саудівської Аравії "негайно пред'явити" тіло вбитого журналіста Джамаля Хашкаджи для проведення розтину.

Трамп заявив, що вірить у версію випадкового вбивства Хашкаджі У Саудівській Аравії заявили, що Хашоггі помер від задушливого захоплення ззаду
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