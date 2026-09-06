Трамп доручив підготувати пакет для миру в Україні, - Кушнер

США готують новий проект для завершення війни та досягнення довгострокового миру в Україні.
Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на пресконференції за підсумками переговорів у Києві, повідомляє РБК-Україна.
За словами Кушнера, Вашингтон прагне не просто зупинити бойові дії, а розробити механізм, який гарантуватиме тривалий мир у регіоні.
США розраховують, що це дозволить припинити ворожнечу та відкриє можливість для реалізації потенціалу обох країн.
"Президент Трамп поставив нам задачу підготувати пакет для миру", - наголосив Кушнер.
Спецпредставник підкреслив, що американська сторона високо цінує теплоту прийому з боку української влади та президента Володимира Зеленського.
Перед візитом до Києва американські представники також провели консультації в Москві.
"Президент зараз сфокусований на тому, щоб не просто зупинити конфлікт, а створити рамки, в яких можливо буде побудувати довгостроковий мир", - додав він.
Оновлено 21:00
Кушнер зазначив, що команда президента США Дональда Трампа, до якої входять віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також представники оборонного відомства та розвідки, робить усе можливе для припинення війни.
За його словами, Трамп підходить до міжнародних питань із позиції бізнесу, орієнтуючись на концепцію "win-win" - створення можливостей, за яких сторони діють у власних інтересах.
"Перед цим ми сиділи з Німеччиною, яка раніше була ворогом США. У світі не існує таких понять як 'вічний ворог' чи 'вічний союзник'. Ми повинні підходити до рішення з ідеєю - який найкращий результат із цієї ситуації можливий, які вигоди можна отримати... Война - це негативний підхід, усі в програші", - наголосив Кушнер.
Радник Трампа підкреслив, що досягти миру було б простіше, якби відповідні кроки зробили раніше, однак зараз американська команда прикладає максимум зусиль.
Ключові пріоритети США у цьому процесі:
Нагадаємо, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели серію зустрічей у Києві.
Американська сторона переговорила з президентом Володимиром Зеленським, українською переговорною командою та представниками Європи.
Американські посадовці озвучили перші заяви про переговори та подальший шлях до миру.
За їхніми словами, США працюють над тим, щоб не просто призупинити конфлікт, а створити чіткі рамки для побудови довгострокового миру та припинення ворожнечі.