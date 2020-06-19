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Трамп допускает полный разрыв отношений с Китаем

Новости » В мире     19.06.2020 - 00:11
Трамп допускает полный разрыв отношений с Китаем
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Заявление  прозвучало на фоне подписания новых санкций против властей Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при определенных условиях могут полностью разорвать отношения с Китаем. Заявление прозвучало на фоне подписания новых санкций против властей Китая.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Возможно, я не до конца прояснил, но у США в политике, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем", - написал он.

Напомним, Трамп подписал закон, в котором предусматрены санкции в отношении властей и организаций Китая из-за нарушения прав мусульман-уйгуров в Китае.

Отметим, ранее Трамп анонсировал санкции против Китая после того, как китайский парламент принял закон о национальной безопасности Гонконга. Документ позволяет запретить в регионе антиправительственные протесты и создать там китайские спецслужбы. В США считают, что этот закон лишил Гонконг высокой степени автономии от Китая. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.

В начале июня Трамп объявил о введении запрета на въезд в США китайским ученым и аспирантам, которых Пекин якобы может использовать для кражи американских технологий.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трамп
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