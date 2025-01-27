Трамп "допоміг" Угорщині підтримати продовження санкцій проти Росії, - глава МЗС Польщі
Президент США Дональд Трамп, імовірно, вплинув на Угорщину в питанні продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. Тому Будапешт проголосував за продовження обмежень.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Як нагадує видання, очільник польського МЗС узяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, де було ухвалено рішення про продовження економічних обмежень, запроваджених проти Росії у зв'язку з війною в Україні. Головним каменем спотикання в питанні санкцій була позиція Угорщини.
На думку Сікорського, Угорщина вирішила зняти своє вето на продовження санкцій через заяву Трампа, який чітко назвав Володимира Путіна агресором і пригрозив санкціями проти Росії, якщо Москва не вирішить провести мирні переговори. Це й спонукало Будапешт змінити позицію.
"Я думаю, що президент Трамп тут допоміг", - розповів міністр.
Також Сікорський уточнив, що ухвалення 16-го пакета санкцій проти РФ, який може бути затверджено вже до 24 лютого, "входить до списку завдань" польського головування в Євросоюзі.
Продовження санкцій
Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу одноголосно підтримали продовження санкцій проти Росії. Існувала загроза, що Угорщина могла заблокувати таке рішення.
Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто минулого тижня заявляв, що його країна підтримає продовження санкцій, якщо отримає гарантії безперешкодного постачань газу і нафти.
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