Трамп дав Путіну по зубах: зростання російської економіки впало до нуля, - The Economist

Економіка РФ різко сповільнюється

З кінця минулого року в російській економіці намітився різкий спад. За даними високочастотного індексу, складеного банком Goldman Sachs, річні темпи зростання ВВП впали приблизно з 5% до нуля. Аналогічні тенденції фіксує і ВЕБ - російський банк розвитку. Індикатор ділової активності від Сбербанку також показує зниження.

Хоча влада висловлюється обережно, вона визнає наявність проблем: на початку квітня центробанк зазначив, що "у низці галузей зафіксовано зниження випуску продукції через різке падіння попиту".

Після зростання - різке гальмування

Спад настає після періоду, протягом якого економіка Росії демонструвала зростання, незважаючи на санкції та війну. Цьому сприяли щедрі бюджетні вливання, високі ціни на сировину та мілітаризація економіки.

Після вторгнення в Україну 2022 року аналітики прогнозували падіння ВВП до 15%, але реальне скорочення склало всього 1,4%. У 2023 і 2024 роках економіка зросла на 4,1% і 4,3% відповідно. Рівень споживчої довіри досягав рекордних значень.

Оскільки стало здаватися, що Трамп може дати Путіну те, що він хоче, щоб покласти край його війні з Україною, дехто очікував, що економіка Росії ще більше прискориться у 2025 році, пише The Economist.

Фактор перший: завершення "структурної трансформації"

Перше пов'язане з тим, що центральний банк Росії евфемістично називає "структурною трансформацією" економіки.

Росія, що розвернулася від Заходу до Сходу, вклала колосальні ресурси в перебудову: будівництво військових заводів, створення логістичних ланцюжків для торгівлі з Китаєм та Індією, а також імпортозаміщення. До середини 2024 року реальні інвестиції в основний капітал зросли на 23% порівняно з кінцем 2021 року. Тепер, за оцінкою ЦБ, цей етап завершено.

Військові витрати теж стабілізуються: за даними аналітика SIPRI Джуліана Купера, вони збільшаться лише на 3,4% у реальному вираженні - різке сповільнення порівняно зі зростанням на 53% минулого року. Це знижує стимули для зростання.

Фактор другий: висока інфляція

Другий фактор - висока інфляція і реакція центробанку. З кінця 2023 року інфляція перевищує цільовий рівень у 4%, а в лютому і березні перевищила 10%. Причини - зростання військових витрат, мобілізація та витік кваліфікованих кадрів. У 2023 році номінальні зарплати зросли на 18%, що змусило бізнес піднімати ціни. У відповідь ЦБ посилив політику, залишивши 25 квітня ключову ставку на рівні 21% - максимумі з початку 2000-х.

Високі ставки зміцнюють рубль, роблять імпорт дешевшим і знижують інфляційні очікування (з 14% до 13%). Однак зворотний бік цього - падіння споживання та інвестицій. Люди вважають за краще заощаджувати, а не витрачати. Бізнес неохоче інвестує через високу вартість запозичень.

Фактор третій: зовнішньоекономічний удар

Якби справа обмежувалася першими двома факторами, Кремль міг би розглядати ситуацію як керовану. Але третій фактор - погіршення зовнішніх умов - став вирішальним. Посилення торгової війни США призвело до падіння світових прогнозів зростання і зниження цін на нафту. Особливо тривожить Китай, найбільший покупець російської нафти: МВФ знизив прогноз зростання його ВВП на 2025 рік з 4,6% до 4%.

Дешева нафта б'є по бюджету і ринках

Зниження нафтових цін уже вдарило по фондовому ринку - індекс Московської біржі впав на 10% від піку, а експортні доходи почали скорочуватися. У березні надходження від нафтогазових податків впали на 17% порівняно з минулим роком. 22 квітня Reuters повідомив із посиланням на документи уряду, що очікується різке зниження нафтогазових продажів у 2024 році.