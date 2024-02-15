Трамп буде домагатися переговорів України з РФ в разі обрання президентом, - Bloomberg

Один із радників потенційного кандидата від республіканців зазначив, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти посадити Україну за стіл переговорів, тоді як вірогідність збільшення американської допомоги може підштовхнути Росію до більш агресивних дій у відповідь.

За словами джерел видання, радники Трампа обговорюють питання про те, як "посадити за стіл переговорів" президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Один із радників зазначив, що обіцянки припинити надання військової допомоги Києву, можуть підштовхнути Київ розпочати переговори з агресором.

Крім того, серед можливих кроків у разі обрання Трампа, його союзники назвали по-суті створення дворівневого альянсу НАТО, де стаття 5 Статуту, яка вимагає колективного захисту будь-якого члена, що зазнав нападу, буде застосовуватися лише щодо країн, які досягли певного рівня витрат на оборону. Деякі члени команди лідера республіканців, виступають за нові обсяги відрахувань на потреби НАТО від країн, що відстають у розвитку.

Зазначається, що якщо ці ініціативи будуть реалізовані, вони переформатують десятиліття політики США, розірвуть оборонний альянс, який формував європейську безпеку з часів "холодної війни", і серйозно занепокоять союзників в Азії щодо зобов'язань Вашингтона протистояти Китаю.

Зокрема, нещодавно у Пекіні припустили, що в разі обрання президентом США, Трамп може припинити підтримку Тайваню з боку США, що підвищить загрозу вторгнення Китаю на острів. Видання нагадало, що в липні минулого року, Трамп уникнув відповіді, чи буде він захищати Тайвань у разі нападу Китаю.

Тим часом посол США в НАТО Джуліанна Сміт провела прямий зв'язок між планами Трампа щодо України та Китаю.

"Путін повинен зрозуміти, що підтримка Заходу не слабшає, що він не може, неспровоковано, напасти на іншу країну і зазіхнути на її суверенітет. Це послання ми повинні надіслати не лише Путіну, але й іншим країнам світу, зокрема Китаю", - сказала вона в інтерв'ю Bloomberg Television.

Проросійська риторика Трампа

На мітингу в місті Конвей (Південна Кароліна) 10 лютого Дональд Трамп заявив, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками". Йдеться про те, що згідно зі статутом Альянсу, його учасники мають витрачати на оборонні потреби щонайменше 2% ВВП.

Він також додав, що, навпаки, заохочуватиме Росію нападати на такі держави.

Президент США Джо Байден знову розкритикував таку заяву Трампа і додав, що вона рівнозначна поклону російському диктатору Володимиру Путіну.

Натомість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу виділятимуть у 2024 році рекордні кошти на оборону.

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