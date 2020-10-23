Трамп и Байден заявили, что никогда не получали деньги из-за рубежа

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не получал никаких денег от России или Китая. Он также заявил, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден получил от РФ 3,5 млн долларов.

Об этом он заявил во время дебатов, которые транслирует канал CNN.

"Я не получал деньги из Китая, ты - да. Я не получал от Украины, ты - да. Я не получал из России, ты - да", - сказал Трамп", - сказал Трамп.

Он заявил, что сын Байдена получил от супруги бывшего мэра Москвы, российской предпринимательницы Елены Батуриной 3,5 млн долларов.

"Средства поступили через Путина, потому что он был дружен с бывшим мэром Москвы. Когда-нибудь придется объяснить, почему получены 3,5 млн долларов. Ты должен прояснить это перед американцами. Возможно, сделать это прямо сейчас", - сказал Трамп.

В свою очередь Байден заявил, что никогда не получал денежные выплаты из-за рубежа.

"Я в своей жизни ни разу не получил ни пенни от какого-либо иностранного источника", - сказал Байден.

При этом он подчеркнул, что Трамп выплатил внушительную сумму в качестве налогов в Китае.

"Мы узнали, что этот президент выплатил в Китае налогов на сумму в 50 раз больше, (чем в США, - ред.), что у него есть секретный банковский счет в Китае, что он ведет бизнес в Китае. И этот человек говорит о том, что это я получаю деньги?" - сказал Байден.

Напомним, ранее комиссия по президентским дебатам США объявила об изменениях правил их проведения.

Ранее комиссия по президентским дебатам Соединенных Штатов решила отменить второй раунд теледебатов Трампа и Байдена.

президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.