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Трамп про атаки Ізраїлю: Іран отримав удар удесятеро сильніший, ніж очікував

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран не очікував такого потужного удару від Ізраїлю. Тепер Тегеран може бути готовий до переговорів.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив у коментарі Fox News.

"Іранці отримали удар у десять разів сильніший, ніж вони очікували", - розповів Трамп.

За його словами, раніше Тегеран не був готовий до переговорів.

"Думаю, тепер вони готові. Подивимося", - вважає американський лідер.

Атака Ізраїлю

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масштабного удару по іранській території у відповідь на загрозу з боку Тегерана. Метою атаки стали ядерні об'єкти Фордо і Натанзе, а також командні пункти та об'єкти протиракетної системи Ірану.

Під час удару було ліквідовано командувача ракетною програмою Корпусу вартових Ісламської революції генерала Аміра Алі Хаджізаде - цю інформацію підтвердила влада Ірану.

Відомо, що Ізраїль атакував близько 100 цілей.

Водночас глава МАГАТЕ Рафаель Гроссіі розповів, що наземну частину заводу зі збагачення урану в іранському Натанзі було знищено.

Детальніше про удар Ізраїлю - в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранДональд Трамп