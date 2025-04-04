Трамп анонсував можливий візит Нетаньяху: що обговорять

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Він анонсував, що ізраїльський чиновник може відвідати Вашингтон уже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Я говорив із ним сьогодні", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи їм на запитання.
За словами президента США, Нетаньяху може відвідати Вашингтон "у не настільки віддаленому майбутньому, можливо, наступного тижня". Він також зазначив, про що лідери планують поговорити.
"Ми поговоримо про Ізраїль і про те, що відбувається. Це ще одне питання, яке ми хотіли б вирішити", - заявив Трамп.
Нагадаємо, напередодні інавгурації Трампа, 19 березня, між Ізраїлем і ХАМАС було досягнуто перемир'я. Однак у середині березня воно було зірвано, оскільки бойовики відмовилися видати ізраїльській стороні заручників.
Незабаром, наприкінці березня, ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) почав наземну операцію в Рафасі для розширення зони безпеки.
Виходячи з останніх даних у ЗМІ, палестинське угруповання ХАМАС готове звільнити всіх заручників, що залишилися, в обмін на постійне припинення вогню.
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