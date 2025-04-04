Трамп анонсував можливий візит Нетаньяху: що обговорять

"Я говорив із ним сьогодні", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи їм на запитання.

За словами президента США, Нетаньяху може відвідати Вашингтон "у не настільки віддаленому майбутньому, можливо, наступного тижня". Він також зазначив, про що лідери планують поговорити.

"Ми поговоримо про Ізраїль і про те, що відбувається. Це ще одне питання, яке ми хотіли б вирішити", - заявив Трамп.