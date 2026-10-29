Трагедія на пероні в Дніпрі та вбиті діти в Чернігові: що відомо про наслідки атак РФ

Удар по вокзалу в Дніпрі

29 жовтня близько 11-ї ранку ворог вдарив реактивним безпілотником по залізничному вокзалу у Дніпрі, де стояла звичайна електричка і пасажирський потяг.

Удар припав на платформу, де перебував пасажирський поїзд № 866 Дніпро - Запоріжжя, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

Як розповіли в УЗ, перед ударом був оголошений підвищений рівень небезпеки. Водночас на платформі залишалася значна кількість людей.

Повітряне командування "Схід" повідомило, що ворог загалом

спрямував на Дніпропетровщину 4 реактивні дрони: три вдалося знищити, один - влучив у перон.

Наразі відомо щонайменше про 14 загиблих та 14 поранених у Дніпрі.

За словами гендиректора лікарні "Мечникова", якого цитує "Суспільне", шестеро людей у вкрай важкому стані, у поранених десятки ран на тілі від уламків. З них четверо людей вже оперують, ще двох намагаються стабілізувати для оперативного втручання.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що серед тяжкопоранених є 11-річний хлопчик, чоловіки 40 і 53 років та 26-річна жінка.

На черговий терористичний акт РФ відреагував президент України Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри з місця події.

Він наголосив, що цей удар - черговий доказ того, що санкційний тиск на країну-агресора не повинен слабшати.

"Скільки таких терористичних ударів нанесла Росія по наших людях вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію. Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7", - підкреслив президент.

Атака на центр Чернігова

На Чернігів ворог спрямував ракету-дрон "Бандероль", яка поцілила просто по середмістю.

На місці спалахнули автівки, магазини, пошкоджені квартири в будинках, розташованих поруч.

Наслідки атаки на Чернігів 29 жовтня (DSNSCHERNIHIV)

"Серед дня ворог вдарив по Чернігову "Бандероллю". Просто по центру міста. Якраз тоді, коли на вулицях людно", - написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Наслідки атаки на Чернігів 29 жовтня (DSNSCHERNIHIV)

Ворог убив двох дітей - це дівчатка, яким було усього по 15 років. Ще щонайменше 23 людей постраждали, серед них троє дітей.

Серед потерпілих 4 дітей віком10-місяців 10,16 та 17 років.

Наслідки атаки на Чернігів 29 жовтня (DSNSCHERNIHIV)

Через удар змінили рух громадського транспорту на проспекті Перемоги. Наразі транспорт курсує в об’їзд пошкодженої ділянки.

Під ударом багатоповерхівка в Кременчуці

Цього ж дня ворог завдав удару в районі житлової забудови в місті Кременчук на Полтавщині.

Ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Пошкоджені квартири, у дворі житлових будинків спалахнули автівки.

Окупанти атакували житлову забудову в Кременчуці (t.me/poltavskaOVA)

Наразі відомо про щонайменше 15 постраждалих, серед них є троє дітей. Попередньо, 3 людини загинули.

Удар по маршрутці в Запоріжжі

У центрі Запоріжжя ворог поцілив FPV-дроном про маршрутному таксі.

Наразі відомо про 1 пораненого, повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін та показав фото наслідків.