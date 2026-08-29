Трагедія в Милі: МВС опитало 40 свідків і з’ясовує, чому склад із боєприпасами був серед будинків

Розслідування детонації в селі Мила на Київщині ведуть за статтею про службову недбалість. До ліквідації наслідків залучили сили з чотирьох регіонів, а речові докази вже скеровано на експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

Поліція спільно з представниками СБУ та Офісу Генпрокурора встановлює всі деталі трагедії в селі Мила - насамперед, чому склад боєприпасів був розташований серед звичайних житлових будинків.

За словами Вигівського, уже опитано близько 40 людей - потерпілих і свідків, а речові докази скеровано на експертизи. Розслідування ведуть у межах кримінального провадження щодо службової недбалості.

Станом на зараз відомо про 37 загиблих, особи багатьох з них ще встановлюють. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти - поліцейські та рятувальники продовжують пошуки.

Масштаб руйнувань

Через російський удар і подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків на кількох вулицях. Рятувальники досі гасять осередки вогню, перебувати поблизу місця події ще небезпечно.

Уночі оперативно евакуювали близько 400 жителів. Тоді ж поліцейські та працівники ДСНС врятували понад 10 людей, які були в підвалах і не могли самостійно вийти.

На території громади розгорнули намети ДСНС та поліції, де можна отримати допомогу, зокрема психологічну. Працюють мобільні підрозділи сервісного центру МВС і міграційної служби, де відновлюють документи. Патрульні вже частково відновили рух трасою Київ - Житомир.

Вигівський додав, що від ночі до ліквідації наслідків залучили максимальну кількість сил і засобів із чотирьох регіонів України.

Хід робіт він регулярно доповідає президенту, а на місці трагедії від ранку працював разом із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.