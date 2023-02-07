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Трафік європейських аеропортів за рік зріс удвічі, але все ще нижчий за доковідний рівень

Фото: трафік поки не відновився після боротьби з COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2022 році трафік в європейських аеропортах зріс на 98% порівняно з 2021 роком до 1,94 млрд пасажирів, але все ж таки був на 21% нижче рівня, що спостерігався в 2019 році, до епідемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міжнародна рада аеропортів Європи повідомила, що лише 27% аеропортів континенту повністю відновилися до доковідного рівня.

"Це ще не повне відновлення. У 2022 році в європейських аеропортах все ще не вистачало 500 млн пасажирів порівняно з тим, що було до початку пандемії", - заявив генеральний директор ACI Олів'є Янковець.

Він додав, що, попри невизначеність цього року у зв'язку з війною РФ проти України та тиск на пропозицію через скорочення пропускної спроможності авіакомпаній під час пандемії, перспективи перевезень покращуються, а проблеми попиту "дещо слабшають" з відкриттям Китаю. Крім того, знижуються побоювання рецесії в Європі та уповільнюється інфляція.

Серед п'яти найбільш завантажених аеропортів Європи - найбільших зі зростанням трафіку на 114%, але падінням на 22,6% порівняно з рівнем 2019 року - асоціація називає Стамбул, лондонський аеропорт "Хітроу", паризький "Шарль де Голль", амстердамський "Схіпхол" та Мадрид. ACI відзначає зміну порівняно з 2021 роком, коли у першій п'ятірці домінували Туреччина та Росія.

За даними ACI, серед тих, хто повністю відновив свої обсяги у 2019 році, 90% були невеликими та регіональними аеропортами завдяки попиту на відпочинок, ефективності лоукостерів та відсутності зв'язку з Азією.

Нагадаємо, ірландська авіакомпанія, найбільша в Європі за кількістю пасажирів, Ryanair, очікує на дуже сильне зростання пасажирів і тарифів у найближчі роки, оскільки клієнти перемикаються з дорожчих літаків її конкурентів.

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