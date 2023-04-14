У Traders Union розповіли, чи можна заробити на Бінансі

За останні декілька років криптовалюти набули нечуваної популярності у всьому світі. Відтак, платформи для зберігання, торгівлі та обміну криптовалют (криптобіржі) також потрапили у фокус суспільної уваги. Кожен трейдер хотів би знайти надійну та безпечну біржу, яка б надавала можливості для швидкого та зручного керування криптовалютами.

Однією з найбільших та найпопулярніших криптобірж сьогодні є Binance — її послугами користуються тисячі трейдерів у всьому світі. Фінансові аналітики Traders Union розповіли, чи можна заробити на Бінансі і як це зробити. Також вони опублікували детальний огляд платформи, врахувавши її переваги, недоліки, торгові умови та особливості використання.

Огляд біржі не є її рекламою, наголошують у Traders Union. Це лише збір та аналіз об’єктивної інформації про послуги Бінанс, покликаний допомогти трейдерам прийняти власне відповідальне рішення.

Що потрібно знати трейдеру про Binance

За даними криптовалютного порталу CoinMarketCap, Binance є світовим лідером за сукупними показниками щоденного обороту платформи, кількістю нових та активних користувачів, ліквідності та веб-трафіку. Binance має власну криптовалюту BNB, яка допомагає знизити комісії та отримати доступ до привілейованих послуг біржі.

Привабливим для початківців є той факт, що для початку торгів Binance вимагає мінімальний депозит у розмірі лише $1 USD. Поповнення рахунку та вивід коштів буде завжди зручним для клієнта через великий вибір підтримуваних платіжних систем та методів. Валютою рахунку може бути USD, EUR чи інші фіатні або цифрові валюти.

Завдяки високим торговим обсягам та ліквідності, платформа може дозволити собі виставляти низькі комісії на торгові операції, що також є дуже привабливим для трейдерів. Безпека коштів забезпечується двофакторною аутентифікацією та можливістю зберігати свої активи у власному холодному гаманці Binance. До недоліків платформи фінансові аналітики TU віднесли досить складну процедуру верифікації.

Чи можна заробити на Бінансі? Відповідають експерти TU

Безумовно, заробіток на криптовалютній біржі Binance можливий, і перспективи для нього необмежені. Трейдери з усього світу вже покращили свій матеріальний стан завдяки криптовалютам та послугам Binance зокрема, розповідають експерти TU. Але на заробіток впливають багато різних факторів:

Вміння трейдера правильно аналізувати ринок та приймати рішення щодо покупки або продажу криптовалют. Іншими словами, заробіток на Бінанс залежить від рівня кваліфікації та досвіду трейдера;

Вибір правильної торгової стратегії;

Вміння грамотно керувати ризиками;

Знання фундаментального та технічного аналізу криптовалют;

Розуміння факторів, які впливають на ціну криптовалютних активів.

Нарешті, для успішного заробітку на Бінанс, експерти TU радять трейдерам контролювати свої емоції. Трейдинг може бути виснажливим, тому важливо зберігати спокій та не давати емоціям впливати на ваші рішення.

На думку TU, потрібно бути готовим до ризику, витратити час на вивчення ринку та стратегій трейдингу. Якщо трейдер зможе зосередитися на вивченні правил роботи ринку та бірж, приймати правильні рішення, він зможе заробляти на Binance та інших торгових платформах. Яка ще біржа криптовалют варта уваги, фахівці Traders Union розповідають на своєму офіційному сайті. Також там ви зможете ознайомитись з рейтингом найкращих платформ для торгівлі цифровими активами.