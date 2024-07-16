Без "Тойоти". Середняк Формули-1 продовжив співпрацю з грандом чемпіонату

Дітище Джина Хааса пролонгувало договір із "Феррарі". Скудерія постачатиме силові агрегати американцям мінімум до кінця 2028 року.

"Взаємини з "Феррарі" завжди були особливимидля нас. Команда залишається нашим цінним партнером впродовж останніх дев'яти сезонів. Я радий мати ще кілька сезонів попереду, і вдячний Фредеріку Вассьору та багатьом іншим працівникам "Феррарі" за тривалу віру в наш проект", – сказав керівник "Хааса" Аяо Комацу.

Контракт зі Скудерією американська стайня підписала на фоні чуток про потенційну співпрацю з "Тойотою". Японський автогігант нібито планував повернутися у F1 у статусі постачальника шасі. Також "Тойота" могла запропонувати свою аеродинамічну трубу в Кьольні.

Цікаві факти про "Хаас"

Американська стайня набрала очки в дебютній гонці Формули-1. На Гран-прі Австралії-2016 Ромен Грожан фінішував на 6-й сходинці.

Наразі найуспішнішим для команди був сезон-2018. Грожан і Магнуссен набрали разом 93 очки та вивели американців на 5-те місце в Кубку конструкторів.

"Хаас" жодного разу не фінішував на подіумі. Найвище досягнення – 4-те місце на Гран-прі Австрії-2018 – завоював Грожан.

У 2021-2022 рр. кольори стайні захищав Мік Шумахер. Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера набрав лише 12 очок за два сезони, а найкраще виступив на Гран-прі Австрії 2022-го (6-те місце).