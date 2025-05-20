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Toyota розкрила дизайн нового RAV4: подробиці

Вівторок 20 травня 2025 12:51
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Toyota розкрила дизайн нового RAV4: подробиці Фото: Toyota розкрила зовнішність нового RAV4 (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник опублікував серію зображень нової Toyota RAV4, на яких видно ключові особливості екстер'єру кросовера. Виробник робить ставку на покупців, які ведуть активний спосіб життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На зображеннях вперше можна розглянути ключові дизайнерські елементи автомобіля, включаючи форму фар, колісних арок та оформлення задньої частини. Також підтверджено, що йдеться саме про нову RAV4, хоча жодних технічних подробиць виробник поки що не розкриває.

Toyota розкрила дизайн нового RAV4: подробиці

Судячи з опублікованих зображень, нова Toyota RAV4 отримає великі радіаторні грати, С-подібну оптику, характерну для останніх моделей бренду, і рельєфний капот. На кормі помітний потужний спойлер і світлодіодні ліхтарі з тонкими вертикальними смугами. Усі зображення виконані на фоні природних ландшафтів, що підкреслює позиціонування моделі як автомобіля для подорожей та активного відпочинку.

Toyota розкрила дизайн нового RAV4: подробиці

На початку травня стало відомо, що виробництво RAV4 було припинено через трагічний інцидент на фабриці одного із ключових постачальників. Внаслідок вибуху загинув один співробітник, ще двоє отримали поранення. Це вплинуло на ланцюжки поставок, і Toyota тимчасово зупинила роботу трьох складальних ліній, на яких випускаються моделі RAV4 та Venza.

Toyota розкрила дизайн нового RAV4: подробиці

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