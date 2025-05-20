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Toyota раскрыла внешность нового RAV4: подробности

Вторник 20 мая 2025 12:51
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Toyota раскрыла внешность нового RAV4: подробности Фото: Toyota раскрыла внешность нового RAV4 (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель опубликовал серию изображений новой Toyota RAV4, на которых видны ключевые особенности экстерьера кроссовера. Производитель делает ставку на покупателей, которые ведут активный образ жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На изображениях впервые можно рассмотреть ключевые дизайнерские элементы автомобиля, включая форму фар, колесных арок и оформление задней части. Также подтверждено, что речь идет именно о новой RAV4, хотя никаких технических подробностей производитель пока не раскрывает.

Toyota раскрыла внешность нового RAV4: подробности

Судя по опубликованным изображениям, новая Toyota RAV4 получит крупную радиаторную решетку, С-образную оптику, характерную для последних моделей бренда, и рельефный капот. На корме заметен мощный спойлер и светодиодные фонари с тонкими вертикальными полосами. Все изображения выполнены на фоне природных ландшафтов, что подчеркивает позиционирование модели как автомобиля для путешествий и активного отдыха.

Toyota раскрыла внешность нового RAV4: подробности

В начале мая стало известно, что производство RAV4 было приостановлено из-за трагического инцидента на фабрике одного из ключевых поставщиков. В результате взрыва погиб один сотрудник, еще двое получили ранения. Это повлияло на цепочки поставок, и Toyota временно остановила работу трех сборочных линий, на которых выпускаются модели RAV4 и Venza.

Toyota раскрыла внешность нового RAV4: подробности

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