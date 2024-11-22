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Toyota показала новий електричний седан: названа дата початку виробництва

П'ятниця 22 листопада 2024 13:15
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Toyota показала новий електричний седан: названа дата початку виробництва Фото: Toyota показала новий електричний седан (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Toyota у співпраці з GAC представила електричний седан bZ7. Модель піде у серію вже наступного, 2025 року. Вже наступного року спільне японо-китайське підприємство збирається налагодити масове виробництво моделі. При цьому технічні характеристики нового електромобіля поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarNewsChina.

Toyota bZ7 частково нагадує електричний седан bZ3, який продається у Китаї. Однак новинка виглядає помітно більшою і престижною за свого попередника. Дизайн моделі виконаний у стилі сучасних фастбеків бренду, що відрізняє відсутність чіткого виділення форми багажника.

Toyota показала новий електричний седан: названа дата початку виробництва

Крім того, концепт-кар відрізняється рельєфним капотом та строгими лініями кузова, а також контрастним дахом. При цьому головна оптика виконана у стилістиці актуального покоління Toyota Prius. Технічні характеристики майбутньої новинки компанії поки що не розголошують.

Toyota показала новий електричний седан: названа дата початку виробництва

Наприкінці квітня компанія Toyota показала на автосалоні в Пекіні новий електрокросовер bZ3C та "батарейний" позашляховик. Обидві моделі японські інженери розробили разом із фахівцями концерну GAC для китайського ринку.

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