Toyota показала новый электрический седан: названа дата начала производства

Компания Toyota в сотрудничестве с GAC представила электрический автомобиль bZ7. Модель пойдет в серию уже в следующем, 2025 году. Уже в следующем году совместное японо-китайское предприятие намерено наладить массовое производство модели. При этом технические характеристики нового электромобиля пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarNewsChina .

Toyota bZ7 частично напоминает электрический седан bZ3, продаваемый в Китае. Однако новинка выглядит заметно больше и престижнее своего предшественника. Дизайн модели выполнен в стиле современных фастбэков бренда, что отличает отсутствие четкого выделения формы багажника.

Кроме того, концепт-кар отличается рельефным капотом и строгими линиями кузова, а также контрастной крышей. При этом основная оптика выполнена в стилистике актуального поколения Toyota Prius. Технические характеристики будущей новинки компании пока не разглашаются.

В конце апреля компания Toyota показала на автосалоне в Пекине новый электрокроссовер bZ3C и "батарейный" внедорожник. Обе модели японских инженеров разработали вместе со специалистами концерна GAC для китайского рынка.