Toyota оновила свій найменший кросовер в Європі: ось як він виглядає

Зовнішньо оновлений Aygo X можна упізнати по більш "агресивному" передку зі збільшеною решіткою радіатора. У салоні – нова семидюймова панель приладів, відсік для бездротової зарядки смартфона та покращена кліматична установка. А ось центральний дисплей діагоналлю дев'ять дюймів залишився без змін.

Також серед нововведень – передовий комплекс Toyota Safety Sense, який тепер оновлюється "по повітрю", також покращена звуко- та шумоізоляція, та оновлена ​​вихлопна система.

Особливості версії GR Sport

Aygo X GR Sport вирізняється унікальною решіткою радіатора з малюнком у вигляді сот, чорним декором, особливими 18-дюймовими колісними дисками, двокольоровим забарвленням кузова Mustard та значками GR. У такого кросовера інші налаштування пружин, амортизаторів та керма. Потужність при цьому та сама, що й у звичайної версії.

Що приховано під капотом

У Європі новинка з'явиться у продажу до кінця цього року. В основі автомобіля – 1,5-літровий атмосферний мотор потужністю 116 кінських сил. Це на 44 сили більше за віддачу 1,0-літрового турбомотора попередника. Новий двигун агрегатується з варіатором e-CVT. Разом із потужністю покращилася і динаміка: розгін з місця до 100 кілометрів на годину займає у оновленого кросовера менше 10 секунд замість колишніх 15,5 с.

Aygo X побудований на платформі GA-B, яку ділить із Yaris та Yaris Cross. І хоча колісна база з оновленням не змінилася (2430 міліметрів), інженерам довелося подовжити передній звис на 76 міліметрів. Довжина кросовера в результаті зросла до 3776 міліметрів. Багажник, як і раніше, вміщує 231 літр вантажу, оскільки акумулятори гібрида вмістились під задніми сидіннями.