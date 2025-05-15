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Toyota оновила свій головний електрокросовер: що змінилося в bZ4X

Фото: Toyota оновила свій головний електрокросовер (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник оновив електричний кросовер Toyota bZ4X та навіть змінив назву популярної моделі. Відтепер bZ4X зветься у США bZ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У ході планового оновлення в середині життєвого циклу Toyota bZ отримав новий 14-дюймовий екран в салоні. Крім того, електромобіль став потужнішим – потужність єдиного електромотора на передній осі зросла з 204 до 224 кінських сил.

Принципових змін у дизайні екстер'єру є декілька. Так, у авто – нова головна оптика, також трохи інакше оформлені повітрозабірники, інтегровані в передній бампер. Точкові оновлення відбулися і в інтер'єрі: вони торкнулися передньої панелі та центральної консолі, де з'явилася ніша для бездротової зарядки смартфона.

Відтепер електромобіль також опційно доступний з акумулятором ємністю 74,7 кВт*год. Запас ходу новинки виріс на 25 відсотків, з 406 до 505 кілометрів. Базовий кросовер оснащується батареєю на 57,7 кВт*год і на одному заряді проїжджає 380 кілометрів проти колишніх 357 кілометрів.

Потужність силової установки у електромобіля базового рівня зросла на 20 кінських сил, до 224 к.с. Віддача двох електромоторів у топового варіанта становить 343 сили. Старт продажів Toyota bZ 2026 модельного року в США намічено на другу половину 2025 року.

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