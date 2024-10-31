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Toyota Land Cruiser Prado перетворили на пікап: опубліковані офіційні фото

Четвер 31 жовтня 2024 11:53
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Toyota Land Cruiser Prado перетворили на пікап: опубліковані офіційні фото Фото: Toyota Land Cruiser Prado перетворили на пікап (youtube.com/toyotausa)
Автор: Константин Широкун

Toyota розсекретила пікап на базі позашляховика Land Cruiser Prado та серферський 4Runner у стилі 80-х. На жаль, обидві моделі не серійні, а лише шоу-кари, підготовлені для виставки SEMA-2024, яка відкриється в Лас-Вегасі на початку листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube Toyota.

Зазначається, що модернізований Land Cruiser отримав приставку ROX Concept у назві, і це пікап на базі Land Cruiser з безліччю кастомних деталей. Другий, 4Runner TRD Surf Concept, являє собою дводверний пляжний автомобіль, натхненний Hilux Surf 80-х років.

За розробку Land Cruiser ROX відповідала компанія Calty Design Research. Тюнери прибрали задні стійки та дах, замінивши його м'яким знімним верхом, встановили двері без рамок та розширили арки, щоб помістилися великі колеса з позашляховими шинами. Крім того, автомобіль отримав сталеві бампери та новий тримач запаски. Загалом було замінено приблизно 50 відсотків деталей оригінального позашляховика.

Toyota Land Cruiser Prado перетворили на пікап: опубліковані офіційні фото

Позашляховик Toyota 4Runner TRD Surf – це проект студії Motorsports Garage. Він зберіг раму, але, як і у випадку з Land Cruiser ROX, втратив частину стійок і твердий дах. Замість нього встановлені рейлінги, на яких можна закріпити дошки для серфінгу. Прем'єри обох новинок відбудуться 5 листопада у Лас-Вегасі.

Toyota Land Cruiser Prado перетворили на пікап: опубліковані офіційні фото

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