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Toyota Land Cruiser Prado превратили в пикап: опубликованы официальные фото

Четверг 31 октября 2024 11:53
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Toyota Land Cruiser Prado превратили в пикап: опубликованы официальные фото Фото: Toyota Land Cruiser Prado превратили в пикап (youtube.com/toyotausa)
Автор: Константин Широкун

Toyota рассекретила пикап на базе внедорожника Land Cruiser Prado и серферский 4Runner в стиле 80-х. К сожалению, обе модели не серийные, а только шоу-кары, подготовленные для выставки SEMA-2024, которая откроется в Лас-Вегасе в начале ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube Toyota.

Отмечается, что модернизированный Land Cruiser получил приставку ROX Concept в заглавии, и это пикап на базе Land Cruiser с обилием кастомных деталей. Второй, 4Runner TRD Surf Concept, двухдверный пляжный автомобиль, вдохновленный Hilux Surf 80-х годов.

За разработку Land Cruiser ROX отвечала компания Calty Design Research. Тюнеры убрали задние стойки и крышу, заменив его мягким съемным верхом, установили двери без рамок и расширили арки, чтобы поместились большие колеса с внедорожными шинами. Кроме того, автомобиль получил стальные бамперы и новый держатель запаски. В общей сложности было заменено примерно 50 процентов деталей оригинального внедорожника.

Toyota Land Cruiser Prado превратили в пикап: опубликованы официальные фото

Внедорожник Toyota 4Runner TRD Surf – это проект студии Motorsports Garage. Он сохранил раму, но, как и в случае с Land Cruiser ROX, потерял часть стоек и жесткую крышу. Вместо него установлены рейлинги, на которых можно прикрепить доски для серфинга. Премьеры обеих новинок пройдут 5 ноября в Лас-Вегасе.

Toyota Land Cruiser Prado превратили в пикап: опубликованы официальные фото

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