Toyota готує оновлений позашляховик Land Cruiser 300: опубліковане фото

Зовнішність, за даними інсайдерів, залишиться практично недоторканою, але очікуються помітні зміни обладнання. Зокрема, як видно на шпигунському знімку салону, Land Cruiser отримає "свіжий" салон та втратить CD/DVD-привід.

Салон поки що можна розглянути тільки на скрішоті з відео, на якому засвітився Land Cruiser 300 для Близького Сходу. По центру передньої панелі встановлено 12,3-дюймовий дисплей.

Ще один вузький дисплей видно під дефлекторами повітроводів: він відповідає за налаштування клімат-контролю, температури та іншого. У нинішнього Land Cruiser блок напівцифровий, і показники кліматичної установки відображаються на головному моніторі.

Раніше інсайдери повідомляли, що оновлений Toyota Land Cruiser 300 втратить налаштування BluRay і матиме нову систему Toyota Safety Sense 3.0 з вдосконаленою фронтальною камерою. Дебют модернізованого позашляховика очікується у першій половині 2025 року.