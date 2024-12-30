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Toyota готує оновлений позашляховик Land Cruiser 300: опубліковане фото

Понеділок 30 грудня 2024 15:29
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Toyota готує оновлений позашляховик Land Cruiser 300: опубліковане фото Фото: Toyota готує оновлений позашляховик Land Cruiser 300 (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Фоотографи розсекретили інтер'єр оновленого Toyota Land Cruiser 300. Повнорозмірний позашляховик дебютував улітку 2021 року і тепер готується до першого оновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Зовнішність, за даними інсайдерів, залишиться практично недоторканою, але очікуються помітні зміни обладнання. Зокрема, як видно на шпигунському знімку салону, Land Cruiser отримає "свіжий" салон та втратить CD/DVD-привід.

Салон поки що можна розглянути тільки на скрішоті з відео, на якому засвітився Land Cruiser 300 для Близького Сходу. По центру передньої панелі встановлено 12,3-дюймовий дисплей.

Ще один вузький дисплей видно під дефлекторами повітроводів: він відповідає за налаштування клімат-контролю, температури та іншого. У нинішнього Land Cruiser блок напівцифровий, і показники кліматичної установки відображаються на головному моніторі.

Toyota готує оновлений позашляховик Land Cruiser 300: опубліковане фото

Раніше інсайдери повідомляли, що оновлений Toyota Land Cruiser 300 втратить налаштування BluRay і матиме нову систему Toyota Safety Sense 3.0 з вдосконаленою фронтальною камерою. Дебют модернізованого позашляховика очікується у першій половині 2025 року.

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