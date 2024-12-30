Toyota готовит обновленный внедорожник Land Cruiser 300: опубликовано фото

Фотографы рассекретили интерьер обновленного Toyota Land Cruiser 300. Полноразмерный внедорожник дебютировал летом 2021 года и теперь готовится к первому обновлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops .

Внешность, по данным инсайдеров, останется практически нетронутой, но ожидаются заметные изменения оборудования. В частности, как видно на шпионском снимке салона, Land Cruiser получит "свежий" салон и лишится CD/DVD-привода.

Салон пока можно рассмотреть только на скришоте из видео, на котором засветился Land Cruiser 300 для Ближнего Востока. По центру передней панели установлен 12,3-дюймовый дисплей.

Еще один узкий дисплей виден под дефлекторами воздуховодов: он отвечает за настройки климат-контроля, температуры и прочего. У нынешнего Land Cruiser блок полуцифровой, и показатели климатической установки отображаются на главном мониторе.

Ранее инсайдеры сообщали, что обновленный Toyota Land Cruiser 300 лишится настройки BluRay и получит новую систему Toyota Safety Sense 3.0 с усовершенствованной фронтальной камерой. Дебют модернизированного внедорожника ожидается в первой половине 2025 года.