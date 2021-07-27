UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Товары на десятки миллионов гривен: ГБР ликвидировало канал контрабанды на Киевской таможне

Автор: РБК-Украина

Мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров ликвадувалы на Киевской таможни. Контрабанду провозили через столичные аэропорты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Проводятся масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.

Уже изъяли более 30 тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.

Таким образом почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, тогда как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен. Так, только в июле этот экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 мле гривен налога.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме людей, в том числе среди сотрудников таможни, и проверяют соответствие задержанного товара сопроводительным документам.

Читайте РБК-Украина в Google News
контрабандаГБР