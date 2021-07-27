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Товары на десятки миллионов гривен: ГБР ликвидировало канал контрабанды на Киевской таможне

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Вторник 27 июля 2021 14:37
Товары на десятки миллионов гривен: ГБР ликвидировало канал контрабанды на Киевской таможне Фото: ГБР ликвидировало канал контрабанды на миллионы гривен (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров ликвадувалы на Киевской таможни. Контрабанду провозили через столичные аэропорты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Проводятся масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.

Уже изъяли более 30 тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.

Таким образом почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, тогда как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен. Так, только в июле этот экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 мле гривен налога.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме людей, в том числе среди сотрудников таможни, и проверяют соответствие задержанного товара сопроводительным документам.

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