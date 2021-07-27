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Товари на десятки мільйонів гривень: ДБР ліквідувало канал контрабанди на Київській митниці

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Вівторок 27 липня 2021 14:37
Товари на десятки мільйонів гривень: ДБР ліквідувало канал контрабанди на Київській митниці Фото: ДБР ліквідувало канал контрабанди на мільйони гривень (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів ліквадували на Київській митниці. Контрабанду провозили через столичні аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Наразі проводяться масштабні обшуки на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці.

Вже вилучили понад 30 тонн товару. Попередньо встановлено, що один із поштових перевізників протягом тривалого часу завозив великими партіями з-за кордону товари широкого вжитку, брендовий одяг, електротовари та підакцизні товари під виглядом простих поштових перевезень.

У такий спосіб поштовий перевізник уникав сплати податків, тоді як збитки державі щомісячно обраховувалися десятками мільйонів гривень. Так, лише у липні цей експортер завіз в Україну понад 150 тонн товару, не сплативши при цьому більше 30 мільйонів гривень податку.

Зараз працівники ДБР встановлюють коло причетних до схеми осіб, у тому числі серед співробітників митниці, та перевіряють відповідність затриманого товару супровідним документам.

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